L’esposto dei cittadini di San Pietro: "Ubriachi, risse e spaccio, ora basta"

"Tra ubriachi, spacciatori, risse e degrado diffuso stiamo diventando il proseguimento della zona stazione. La polizia ci aiuti e il Comune estenda anche qui il divieto della somministrazione di alcolici". Il grido di esasperazione è dei cittadini di via Emilia San Pietro. Una sessantina tra residenti e commercianti hanno sottoscritto una petizione depositata ieri mattina sul tavolo del questore Giuseppe Maggese. Una raccolta firme per dire basta e chiedere maggior vivibilità specie "nel tratto dei portici tra i civici 47 e 71", come inizia la lettera aperta alle istituzioni, chiedendo di essere ascoltati.

"Da mesi staziona un gruppo di nullafacenti – si legge – che da mattina a sera, in corrispondenza degli orari di apertura degli esercizi pubblici circostanti, bevono alcolici facendo schiamazzi, spacciando droga alla luce del sole e molestando i passanti. Lo stato di degrado in cui versa la zona è testimoniato dalla costante presenza di bottiglie di alcolici abbandonate, cocci, rifiuti e urina ovunque...".

I cittadini hanno paura. "Di frequente ci sono risse, ma chi si azzarda a chiamare le forze dell’ordine rischia in prima persona. Sono capitati gesti di rivalsa da parte di questi figuri nei confronti di chi si è esposto chiamando polizia o carabinieri". E ancora: "Ci sono tre esercizi commerciali che somministrano alcolici: il bar Heman, il minimarket Pam e un chiosco di ortofrutta di fianco allo stesso, i quali essendo aperti dalle 8 alle 21, incentivano la sosta di queste persone fino a tardi. Questi esercizi sono nel contempo vittime di questa situazione, dal momento che la presenza fissa di questi individui non può che disincentivare l’afflusso della clientela. La situazione è diventata insostenibile".

Infine, la preoccupazione riguarda anche il turismo: "Temiamo che la zona diventi un prosieguo della zona stazione. Chiediamo una pronta riqualificazione anche perché abbiamo i bellissimi chiostri di San Pietro che portano visitatori da tutta Italia. Le autorità intervengano nei modi che più riterranno opportuni per ripristinare uno stato di decoro che permetta ai residenti di vivere serenamente il quertiere e ai commercianti di gestire le proprie attività senza timori e scongiurando ulteriori chiusure".

Daniele Petrone