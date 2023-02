Lessico famigliare di Malaguzzi Tradotta nel suo dialetto la poesia Invece il Cento c’è

Chi scopre la figura di Loris Malaguzzi adesso, nella settimana di celebrazioni (era nato il 23 febbraio 1920 a Correggio), si accorgerà che era un uomo di parola, e non tanto di scrittura. Hanno scritto molto di più altri su di lui di quanto abbia fatto egli stesso. Perciò diventa interessante portare l’attenzione anche all’importanza della lingua dialettale nel parlare e nel pensare di Malaguzzi. Colleghi e amici sanno che Malaguzzi ha imparato come prima lingua il dialetto, nella sua Correggio, e che ha sempre parlato mescolando parole dell’uno e dell’altra. Ecco allora perché a quella sua poesia "Invece il Cento c’è", tradotta in oltre 60 lingue, si aggiunge ora una nuova traduzione nella sua lingua madre, che è stata anche per lui la prima udita e parlata: la più antica. La novità ci arriva tramite l’associazione Léngua Medra, che ha tradotto la famosa poesia nel nostro vernacolo. La traduzione è a opera di Denis Ferretti, che invita i lettori a proporre all’associazione altre traduzioni della poesia, consapevoli che i dialetti sono ancora un bene prezioso. "Ci impegniamo a renderle leggibili e udibili il prossimo 23 febbraio del 2024. Inviatecele, grazie. - dice Ferretti - Proporre alla comunità di Loris la sua poesia in dialetto che si può leggere e ascoltare al link https:lenguamedra.itinvece-il-cento-ce-ricordo-di-loris-malaguzzi diventa un grande momento emozionante di un ricordo, e di quelle che oggi si chiamerebbero soft skills". Malaguzzi aveva partecipato da giovane a una compagnia teatrale reggiana con Romolo Valli e conservava nella sua pronuncia un ricordo del suono di chi ha studiato recitazione. Da Carla Nironi, per anni la segretaria di Loris Malaguzzi: "Sono commossa da questa versione dei cento linguaggi. Io e lui parlavamo spesso in dialetto. Mi diceva: Dai fulmine di guerra, screvom ch’la roba ché, e gh’ho da cunsgner l’artecol incoo. Quando gli ho detto che avevo scritto le memorie e gli aneddoti del nostro lavorare mi disse Daboun? E’t m’al fee po’ leser’. Con mio grande dolore se ne andò prima". Proseguono intanto le iniziative ufficiali. Torna la Notte dei Racconti, stasera alle 21. Questa felice iniziativa finalmente torna in presenza e moltissime sono le famiglie che si stanno organizzando. Domenica 26 febbraio, poi, il centro Loris Malaguzzi si apre a insegnanti, genitori e famiglie.

Lara Maria Ferrari