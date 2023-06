L’estate dei teatri ai Chiostri tra eventi e musica

E’ tempo di "Estate ai Chiostri": la programmazione estiva della Fondazione I Teatri, inserita nel più ampio cartellone di Restate 2023, a cura di Fondazione Palazzo Magnani, che sarà presentato nei prossimi giorni.

Sono infatti già in vendita (su www.iteatri.re.it e al botteghino del Teatro Municipale Valli) i biglietti per gli spettacoli e i concerti che si terranno nel Chiostro Grande di San Pietro. Si comincia mercoledì 28 giugno e ci sarà Gabriele Carcano, tra i pianisti più affermati della sua generazione, impegnato in un insolito programma incentrato sul compositore ungherese "György Ligeti tra Africa e Fryderyk Chopin". In programma musiche di Domenico Scarlatti, Fred Onovwerosuoke - autore americano di origini ghanesi e nigeriane - György Ligeti e Fryderyk Chopin.

Giovedì 29, venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio debutta proprio nella nostra città "Dieci modi per morire felici": un gioco spettacolo firmato dal drammaturgo e regista reggiano Emanuele Aldrovandi, prodotto da Fondazione I Teatri, Associazione teatrale Autori Vivi, con il supporto di Farmacie Comunali Riunite. In "Dieci modi per morire felici" dieci spettatori hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l’andamento dello spettacolo, con un solo obiettivo: morire felici. Come fare? Sopravvivere da soli o unirsi agli altri? Scommettere e forse perdere tutto o essere parsimoniosi? Rispettare la legge o abbandonarsi all’illegalità? Affidarsi al destino – impersonato dal resto del pubblico – o al calcolo? Assecondare i propri istinti o lottare contro di essi? Una serata di teatro per vivere un’altra vita. Un bis di esistenza per riflettere sulle regole che ci fanno stare al mondo e sulle possibili attribuzioni di senso alla nostra via.

Giovedì 6 luglio 2023 sarà la volta dell’Ensemble Micrologus, gruppo specializzato in musica medievale. Composto da Patrizia Bovi, canto e arpa gotica Gabriele Russo, viola, ribeca e liuto Goffredo Degli Esposti, flauti diritti, zufolo e tamburo, cornamusa Crawford Young, liuto.

Il gruppo è stato tra i primi a contribuire alla riscoperta della musica medievale e dello spirito con cui fare questa musica oggi. Per questo concerti ai Chiostri proporranno un singolare viaggio tra canzoni e danze nelle Corti italiane del ‘400. Tutte le iniziative in programma hanno inizio alle 20,30. Per informazioni: www.iteatri.re.it e 0522458811

