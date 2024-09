"L’estate sta finendo", un successo

L’animazione promossa da un commerciante, con alcune aziende sponsor, ha permesso di offrire ancora una volta una serata di festa in centro a Cadelbosco Sotto, con la frazione che ha potuto ravvivarsi grazie all’evento intitolato "L’estate sta finendo", promosso dalla "Bottega delle cose buone" in paese con speciale menù di costine di maiale, patatine e altre specialità, in collaborazione con salumificio Bonini. Ad organizzare la festa, che ancora una volta ha riempito il centro della frazione, è stato Angelo Sorrentino, con stand gastronomici sulla piazzetta del paese, oltre alla sempre gradita musica dal vivo del gruppo The Baguettes. L’intenzione è quella di proporre ancora simili iniziative per animare la popolosa frazione, sperando in futuro nel coinvolgimento di altri operatori commerciali e del Comune.