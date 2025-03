‘Let’s play’, il teatro da vivere tra palco e backstage

Il 5 febbraio noi alunni della I D siamo andati al teatro Herberia di Rubiera per il progetto "Let’s play". Arrivati al teatro ci hanno accolto due esperti: il responsabile della parte tecnica e l’organizzatrice del teatro ragazzi, che ci hanno illustrato la storia del teatro e le varie attività culturali che propone. Poi ci hanno mostrato quei luoghi che normalmente non si vedono: i camerini e il dietro le quinte. Poi ci hanno assegnato dei ruoli: a regista, attore, costumista, scenografo, tecnico luci e audio. Abbiamo quindi montato le scene, mentre le costumiste preparavano i vestiti e gli scenografi disegnavano le scene di "Cappuccetto Rosso", lo spettacolo che avevamo scelto. Lo spettacolo ha avuto inizio: non eravamo microfonati e dovevamo parlare molto forte, quasi urlando. Scena dopo scena, la stanchezza cominciava a farsi sentire e l’ansia saliva sempre di più, ma alla fine abbiamo potuto gioire per essere riusciti a realizzare la nostra piccola impresa. Alla riapertura del sipario, compagni, tecnici e professori ci hanno fatto un grossissimo applauso che ci ha riempiti di gioia. Allora, come ci avevano insegnato, abbiamo fatto tutti un inchino al pubblico tra gli applausi, come in uno spettacolo vero. Questa uscita ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci ha permesso di entrare davvero nel magico mondo del teatro. Un’esperienza da rifare assolutamente.

Loudijene Adjadj, Marko Lleshi, Alessia Mangano e Davide Pacenza IªD