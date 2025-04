Letta all’assemblea di Legacoop: "Trump? Dobbiamo ringraziarlo.... Ci insegna a essere uniti in Europa"

"In realtà Trump sta offrendo all’Europa grandi opportunità. Un miglior federatore dell’Europa non ci poteva essere. Dobbiamo ringraziarlo, perché ci sta facendo capire che come europei dobbiamo essere uniti, indipendenti e autonomi. Ci ha fatto capire che è arrivato il momento di diventare indipendenti rispetto alla tecnologia e all’energia e che dobbiamo puntare all’integrazione del mercato". Lo ha detto l’ex premier Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors, durante la sua Lectio Magistralis sull’Europa, che ha aperto l’assemblea di metà mandato di Legacoop Emilia-Romagna, ieri a Reggio Emilia negli spazi di CirFood.

"L’alleanza con gli americani – ha premesso detto Letta – rimarrà perché è una cosa storica, ma non possiamo più essere una colonia americana. Fa rabbrividire la minaccia lanciata da Elon Musk all’Ucraina: "comportatevi bene se no stacco la spina", perché dà le reali dimensioni di come siamo diventati negli ultimi decenni una colonia finanziaria e tecnologia degli Stati Uniti. L’Europa deve scoprire di più l’economia sociale. L’impegno oggi con il mondo cooperativo è, per me, un segnale fortissimo per dire che l’Europa non è soltanto il gigantismo economico ma l’Europa è soprattutto persone, territori e economia sociale. C’è bisogno di una dimensione europea. Quando dico che c’è bisogno integrarsi di più non è per perdere, ma per guadagnare sovranità. Dopo aver fatto l’Euro, l’altra parte di integrazione deve essere fatta per essere più forti a livello globale, guadagnando posti di lavoro ed evitando che i nostri capitali se ne vadano a Wall Street come sta accadendo".

Insomma le forti preoccupazioni per l’impatto diretto e indiretto dei dazi sull’economia regionale e sulle cooperative sono state al centro dei temi ieri dell’assemblea alla quale hanno partecipato tra gli altri Vincenzo Colla, vice presidente della Regione Emilia Romagna, Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna. In virtà del fatto che l’Emilia-Romagna – stando ai dati diffusi ieri da Legacoop – è seconda solo alla Lombardia per valore, esporta negli Usa beni per 10,5 miliardi di euro. Quello degli Stati Uniti è il primo mercato di destinazione delle esportazioni di beni prodotti da imprese emiliano-romagnole.

"La cooperazione ha un ruolo rilevante nell’agroalimentare e subirà contraccolpi diretti dall’imposizione voluta dal presidente Trump – ha commentato Montroni – il rinvio di 90 giorni non fa venir meno la necessità di costruire una azione comune in ambito europeo. Chiediamo un intervento del governo e l’intervento della Regione Emilia-Romagna, per tutelare la qualità e l’attrattività del territorio".

Stella Bonfrisco