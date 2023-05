Lettera al sindaco, condanna per il legale

Arriva la definitiva sentenza della Corte di Cassazione per l’avvocato Luigi Comberiati, che nel 2016 portò materialmente nella redazione del Resto del Carlino di Reggio la lettera scritta dall’imprenditore cutrese Pasquale Brescia e diretta al sindaco Luca Vecchi. Brescia, per quella missiva, è già stato condannato in Cassazione a sei mesi per minacce di stampo mafioso. Ma lo stesso organo di terzo grado aveva rigettato la contemporanea condanna emessa dalla Corte d’Appello per il suo legale (sei mesi con sospensione condizionale della pena). E aveva rispedito le carte riguardanti Comberiati al secondo grado di giudizio. Che poi nel 2022 aveva confermato il proprio indirizzo: condanna per minaccia di stampo mafioso. E così la pensano anche le toghe della Cassazione, che nei giorni scorsi hanno emesso la definitiva sentenza per il legale.

A scrivere la lettera fu Brescia stesso, mentre la consegna a mano fu fatta da Luigi Antonio Comberiati su richiesta del suo assistito che al tempo tutelava. Brescia si trova in carcere dal 2015 e proprio dalla Pulce decise di scrivere quella missiva e indirizzarla alla nostra redazione.