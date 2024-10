Lettera dei sindacati a Seta: "Basta autisti di ’serie B’. Contratto unico per tutti"

"Basta autisti di ’serie B’, subito un unico contratto di lavoro". È l’ultimatum lanciato a Seta dai sindacati Cisl, Uil, Faisa e Ugl. In particolare si riferiscono al "personale ingaggiato dopo il 2012. A loro viene applicato un contratto che li trasforma in carne da cannone con una spirale perversa". Questioni che le organizzazioni spiegano in una lettera inviata ieri mattina all’azienda di trasporto pubblico locale: "Più le condizioni di lavoro diventano impossibili, più gli autisti lasciano il posto in Seta e a chi resta vengono chiesti sacrifici enormi sotto forma di straordinari. In questa azienda, lo scrive Seta nel suo bilancio 2023, si macinano 79.151 ore di straordinario e si impenna la percentuale delle ferie non godute: + 12%. I professionisti assunti dopo il 2012 sono quelli che pagano il conto più salato, svolgendo turni spezzati che portano via 13-14 ore al giorno. Chi ha una famiglia se la può scordare, tornare a casa è un costo impossibile, abbiamo autisti che stanno in macchina, scaldandosi col motore acceso. Sapendo che Seta non pagherà loro un cent per queste ore morte".

I sindacati domandano, pertanto, che "venga applicato un unico contratto a tutto il personale, estendendo anche agli assunti dopo il 2012 gli accordi aziendali in vigore per gli autisti senior. Una scelta doverosa e di etica per una società pubblica, dal punto di vista retributivo e per garantire salute e sicurezza del personale, con una gestione attenta di orari di lavoro, rotazioni e riposi". I sindacati si rivolgono anche ai cittadini: "Proteggere chi lavora nel trasporto pubblico significa garantire un servizio di qualità ai cittadini. Qualità che oggi non c’è e che Seta si ostina a non voler costruire, aprendo un confronto sincero. Quanto sta accadendo in questa azienda pubblica è grave e inaccettabile. Ci rivolgiamo ai reggiani: siamo con voi che patite i disservizi e vi chiediamo di sostenerci per riportare la dignità del lavoro in questa azienda pagata con le tasse di tutti".

A Seta arriverà nei prossimi giorni una piattaforma con le proposte sindacali messe nero su bianco, ma intanto è partito il conto alla rovescia: "Vogliamo una risposta entro e non oltre il 20 ottobre. Dopo quella data ci riterremo liberi di procedere attivando tutte le azioni necessarie per garantire equità e dignità a tutti i lavoratori". Infine sul caso dei 150mila euro messi a disposizione da Provincia e Comune che Seta al momento è restia ad utilizzare (l’azienda ha fatto sapere di aver chiesto alla Corte dei Conti di verificare se possono essere legittimamente accettati): "Crediamo sia importante la discesa in campo delle istituzioni e la chiarezza con cui si stanno esprimendo, accogliendo in toto le criticità che denunciamo da tempo. I soldi che, incredibilmente, l’azienda non incamera, dimostrano di non considerare come il gioiello più prezioso il patrimonio umano e professionale dei suoi autisti".