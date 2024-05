Letteratura e musica si fondono. Al giovedì sera si va a Brescello

Una rassegna per i giovedì sera, a Brescello, prende il via da oggi in piazza Matteotti, con eventi letterali e musicali fra giugno e luglio.

Letteratura e musica si fondono in un ricco calendario con nove appuntamenti con autori e musicisti di fama locale e nazionale. Il tema è "Raccontare e raccontarsi: le storie come possibilità per conoscere, scoprire e riconoscersi".

Gli eventi di "Giovediamoci" sono organizzati dal Comune con l’associazione Daccapo. Si comincia stasera alle 20,30 con la presentazione del libro "Canti della gratitudine" di Franco Arminio (foto), scrittore, regista e poeta "paesologo". È ispiratore e punto di riferimento di varie iniziative contro lo spopolamento dell’Italia interna e da anni racconta disagi e meraviglie dei paesi più trascurati. A seguire musica dal vivo con un duo acustico. Si prosegue il 6 giugno con Elisa Lepre che presenta "Amiche a quattro stagioni", il 13 giugno Sabina Prioli con il libro "Non finisce mai: stupro dopo stupro", il 20 giugno Remo Gandolfi parla di "Questo è il nostro calcio", mentre il 27 giugno sono attesi Giulia Innocenzi e Paolo d’Ambrosi con il loro "Food for Profit", legato al docufilm sugli allevamenti intensivi, di cui tanto si è parlato di recente. Ogni serata viene accompagnato da un intrattenimento musicale. "Sono certo – dice il sindaco Carlo Fiumicino – che il pubblico premierà la qualità delle storie, degli autori e di chi dialogherà con loro e che l’evento risulterà attrattivo e coinvolgente".

a.le.