Lettere a Etla e Chaim Moszek. La cerimonia in via dei Mille

Ieri mattina, in concomitanza con la Giornata della Memoria, in via dei Mille è stata aperta la cassetta della posta collocata davanti all’abitazione dove dal 1941 al 1943 vissero Etla Felman e Chaim Moszek Cywiak, una coppia di ebrei polacchi trattenuti in “stato di internamento libero” a Quattro Castella prima di essere deportati a Fossoli e poi ad Auschwitz. Al suo interno 42 lettere, la maggior parte scritte dagli studenti delle classi terze della scuola media Balletti, che hanno studiato la vicenda di Etla e Chaim ripercorrendone gli anni castellesi sulla base dei documenti ritrovati qualche anno fa, quasi per caso, nell’archivio storico del Comune.

Insieme agli studenti e alla professoressa Roberta Castellari, presenti il sindaco di Quattro Castella Alberto Olmi, l’assessore comunale alla cultura Danilo Morini, l’assessore alla scuola Sabrina Picchi, la presidente del Consiglio comunale Claudia Palomino e, in rappresentazione dell’Anpi, Iames Iori. "Il popolo ebraico è passato da qui, e lo ha fatto nelle sue modalità più fragili – le parole del sindaco Alberto Olmi –. Grazie al lavoro fatto insieme all’istituto comprensivo e alla Biblioteca, negli anni scorsi abbiamo ridato vita a queste persone, ricostruendone il volto come in un identikit immortalato in un disegno che ora è collocato in Municipio".

"Questa storia è stata dimenticata dal paese per decenni, ma è come se avesse fatto di tutto per uscire e per tornare a noi – ha aggiunto l’assessore alla cultura Danilo Morini –. La nostra comunità non è stata in grado di aiutarli, allora non riuscimmo a salvarli, ma ora abbiamo il dovere di ricordarli, riportandoli a casa".