Lettere del vescovo, la maggioranza boccia un odg della Lega: "Pd come Ponzio Pilato" Il consigliere comunale della Lega Alessandro Rinaldi critica i consiglieri del Pd definendoli come "Ponzio Pilato" per aver bocciato un ordine del giorno urgente riguardante le dimissioni dei candidati cattolici. Rinaldi esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza della maggioranza e annuncia di trasformare il documento in una mozione per discuterne in Consiglio.