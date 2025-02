Letti a fragili e ragazze madri, la maxi-intesa

E’ stata approvata all’unanimità, durante la giunta dell’Unione Tresinaro Secchia, la forma di un protocollo d’intesa tra l’Unione e la Caritas dell’unità pastorale Maria Regina della Pace di Casalgrande-Salvaterra per la concretizzazione di progetti di aiuto rivolti a persone che vivono situazioni di difficoltà economica e abitativa. La Caritas disponendo di un alloggio a Salvaterra di proprietà della parrocchia, ristrutturato e arredato, disponibile per un massimo di cinque posti letto, l’ha destinato ad ospitalità temporanee per situazioni di fragilità economica e abitativa con priorità per ragazze madri e donne in difficoltà con necessità di vivere in un ambito il più possibile simile a quello di una famiglia. "A nome dell’amministrazione – dice l’assessore Marco Cassinadri – ringrazio don Carlo Castellini e la Caritas per l’opportunità".