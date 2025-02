’Lettori in piano’: l’iniziativa: "I libri stimolano le emozioni"

È il mese di maggio dello scorso anno, quando una signora di Bagnolo ha l’idea di creare un gruppo di lettura per giovani ragazzi dai 10 ai 14 anni. Dopo aver ottenuto tutti i permessi dal Comune e dalla biblioteca, vengono stampate e divulgate le locandine dell’iniziativa nelle classi delle scuole. La signora in questione, mente illuminata, si chiama Caterina Paglia.

Si presenta anche al Centro Giovani per pubblicizzare personalmente il suo progetto. Al di là di ogni aspettativa, l’iniziativa raccoglie sempre più entusiasmo e adesioni, per questo motivo merita più visibilità. Poiché conosco molto bene questa signora, ho deciso di farle alcune domande per approfondire il suo programma e i sui obiettivi.

Dove e quando il gruppo di lettura si potrà incontrare? "Abbiamo stabilito che ci troveremo un sabato al mese alla biblioteca di Bagnolo, dalle 10.30 fino alle 12.30".

In che modo saranno organizzati gli incontri? "Verrà scelto un titolo da leggere, sul quale discutere nell’incontro successivo. Ci confronteremo poi sulle emozioni che il libro ci ha dato e sulle sensazioni scaturite dalla sua lettura".

Terminato il libro cosa farete? "Poiché collaboro con il Centro Giovani e ho già esperienza di incontri, organizzerò pomeriggi di ritrovo con merende, visioni di film tratti dal libro del mese e giochi".

Questo progetto è finalizzato solo a stimolare il piacere della lettura o ci sono altri obiettivi? "La lettura stimola l’immaginazione e arricchisce il proprio vocabolario, inoltre genera delle emozioni. E sappiamo quanto sono importanti in questa fase della vita. Insieme ripercorriamo il racconto, affrontando le fasi emotive che da esso scaturiscono, imparando ad identificarle e, infine, a gestirle. È importante che i ragazzi non si isolino e trattino con normalità tutto l’arcobaleno di sentimenti che provano".

Cosa si augura per il futuro del progetto? "Spero che questo progetto diventi solido sul territorio, un punto di riferimento per tutti i ragazzi di questa età, spero ancora di consolidare il gruppo e accogliere quanti più ragazzi, divertendoci insieme attraverso la lettura".

Credo che un’iniziativa simile, nel mio paese, sia molto importante: attività dedicate ai ragazzi non ce ne sono molte e questa ha catalizzato l’attenzione di molti alunni della scuola media ma anche degli adulti che hanno visto una sensibilità particolare della signora volontaria nel voler strutturare il tempo libero dei giovani, in un laboratorio incentrato sulla lettura anche a livello ludico. Sicuramente aveva ragione Cesare Beccaria quando scriveva: "Il miglior metodo per la lettura dei libri è quello di seguir la legge del piacere". E credo che Caterina Paglia lo abbia messo in pratica.

Sofia Dentici II A