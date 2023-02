Letture ad alta voce per bambini

Anche Albinea celebra la ‘Notte dei Racconti’, giornata dedicata alla lettura condivisa per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi in attesa di Reggionarra. Il Comune aderisce oggi all’iniziativa attraverso i servizi educativi-scolastici e la biblioteca Pablo Neruda. Molte sono le iniziative, riportate tutte sul sito internet del Comune di Albinea, promosse dalle scuole e asili di Albinea e delle sue frazioni. La biblioteca propone un’anteprima della notte dei racconti con le letture ad alta voce, a cura delle lettrici volontarie, consigliate per bambini e bambine dai 3 a 6 anni. Ci si può iscrivere per uno dei due turni disponibili (16.30 o 17.30). Per partecipare prenotarsi scrivendo a [email protected] Restano posti liberi nel turno delle 17.30. Per informazioni telefonare alla biblioteca: 0522590262.