Questa sera a Scandiano si terrà una serata per celebrare il ‘Giorno del ricordo’ istituito con l’obiettivo di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale. Alle 21, alla biblioteca Salvemini, saranno proposte alcune letture a cura di Roberta Chesi ed improvvisazioni alla chitarra elettrica di Lorenzo Lugari. La serata rientra nel cartellone ‘Scandiano (R)Esiste’.

Intanto il gruppo consiliare ‘Centrodestra per Castellarano’ tramite la consigliera Anna Maria Cigarini ha presentato, in occasione del giorno del ricordo, una mozione per impegnare il sindaco e la giunta di Castellarano ad intraprendere l’iter necessario ad intitolare una via, strada, piazza, parco, scuola o giardino a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana catturata, imprigionata e gettata in una foiba.

m. b.