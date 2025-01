Letture per bambini

Eventi per bambini e famiglie, oggi nelle biblioteche comunali cittadine. Alla San Pellegrino-Gerra alle 16,30 "Letture piccine soffici come neve", a cura dei volontari di NatiperLeggere, adatti a bimbi da 12 a 36 mesi. Per info: 0522-585616.

E alle 10,30 alla biblioteca Santa Croce di via Adua a Reggio tornano invece le "Coccole di voce", che coinvolge anche neo genitori e benè (0-12 mesi) in un momento di avvicinamento alla lettura e alla scoperta dei libri per la prima infanzia a cura della biblioteca.

Info: 0522-585600

Ingresso libero.