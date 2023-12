Letture, pupazzi e laboratori

Vari eventi natalizi nelle e biblioteche comunali di Reggio.

Domani alle 16,30 la Panizzi ospita le letture "Non tutti a Natale si riposano", mentre sabato si terrà "It’s Christmas Time!", narrazioni in inglese con giochi online, con laboratorio creativo.

Alla Biblioteca Santa Croce il Natale si festeggia con i pupazzi: domani alle 17,30 i bimbi possono consegnare il loro pupazzo preferito per fargli trascorrere la notte in biblioteca e vivere magiche avventure, mentre sabato 23 potranno riprenderli e scoprire com’è andata la nottata, con alcune letture animate. Alla San Pellegrino sabato alle 10,30 narrazione con Ivana Iotti.

Dal 27 al 29 dicembre la biblioteca Santa Croce propone un laboratorio per costruire libri d’artista. Gli appuntamenti per i bambini proseguiranno anche nel nuovo anno, in occasione dell’Epifania.