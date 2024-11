L’eurodeputato Tosi:: "Agroalimentare locale da supportare"

Si è svolto presso il ristorante Toscanini di Reggiolo un incontro con l’eurodeputato Flavio Tosi, presente per sostenere la candidatura di Giuseppe Pagliani nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. L’evento, organizzato dal gruppo consiliare di Reggiolo, ha rappresentato un momento di confronto su temi del territorio, con l’intervento sia di Tosi sia di Pagliani. Durante la serata, Tosi ha trattato questioni cruciali come la tutela della sanità nella Bassa reggiana e la necessità di affrontare il rischio idrogeologico, "problematiche che richiedono interventi urgenti". Pagliani ha sottolineato l’importanza di "supportare il settore agroalimentare locale, che rappresenta un patrimonio identitario della provincia". Si è discusso dell’impegno per valorizzare i prodotti agroalimentari di eccellenza, tra cui le produzioni Dop e Igp, a beneficio dell’economia e dell’identità del territorio. I due relatori hanno anche affrontato il tema del potenziale turistico della provincia di Reggio, una zona con attrattive che meritano di essere sviluppate autonomamente e non considerate solo un passaggio tra le province di Parma e Modena. Durante l’evento è stato ribadita "l’importanza di una visione strategica per la provincia reggiana, puntando su sicurezza, valorizzazione delle eccellenze locali e crescita autonoma per garantire un futuro di benessere per i cittadini".