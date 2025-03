"L’Europa ostacola la libertà d’impresa"

Artigianalità, intelligenza artificiale e ricerca dell’eccellenza sono stati al centro del convegno ’Esperienze – Imprese di Territori. Racconti del Saper fare’ organizzato a Reggio dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna con il coordinamento dei Giovani imprenditori di Unindustria Reggio Emilia e dell’Unione Parmense degli Industriali.

All’incontro sono intervenuti imprenditori e manager che hanno raccontato l’orgoglio del fare impresa in Emilia-Romagna, con una visione proiettata nel mondo e solide radici nel nostro territorio.

"Con questa iniziativa – dichiara il presidente regionale dei Giovani Imprenditori Ivan Franco Bottoni (foto) – abbiamo voluto sottolineare il ruolo di primo piano che l’Emilia-Romagna riveste nell’economia del Paese. Le nostre aziende affrontano ogni giorno con coraggio e resilienza le sfide dei mercati, in uno scenario geopolitico ed economico sempre più complesso. Vorremmo che anche la politica a tutti i livelli riconoscesse la centralità dell’industria per lo sviluppo e il benessere. Non ci sembra che questo accada, a partire dall’Europa che pone mille ostacoli all’attività d’impresa".

Il convegno si è svolto nell’ambito di una due giorni tra Parma e Reggio, dei Giovani Imprenditori di Confindustria guidati dalla presidente Maria Anghileri, che ha concluso i lavori: "L’Emilia-Romagna si conferma un esempio concreto di resilienza e capacità di sviluppo, grazie a un tessuto imprenditoriale solido e diversificato, che unisce grandi realtà storiche a una fitta rete di Pmi innovative. È fondamentale continuare a spingere sulla creazione di ecosistemi innovativi, dove le giovani imprese possano nascere, crescere e prosperare. Tuttavia, in uno scenario per il 2025 caratterizzato da incertezza è il momento di un’azione più incisiva. Noi siamo pronti, ma servono le giuste condizioni per liberare il potenziale delle imprese". Perché in Europa ci attendono sfide importanti, come la doppia transizione, l’energia e il mercato dei capitali, e la realizzazione di un grande piano di investimenti industriali in settori strategici. Solo con una nuova politica industriale, accompagnata da una vera semplificazione e riforme, potremo garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo".