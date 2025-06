L’europarlamentare. Cavedagna a Felina

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei e Fratelli d’Italia hanno organizzato un incontro sul tema "Un piano europeo e regionale per la montagna". L’appuntamento è per domani, alle 11, al Parco Tegge di Felina. Afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna: "Le aree montane meritano una strategia europea e regionale su misura, capace di valorizzare le potenzialità dei territori e superare anni di abbandono e marginalizzazione. Per questo saremo a Castelnovo. Sarà l’occasione per raccogliere idee, ascoltare le comunità e condividere proposte concrete su sviluppo locale, servizi, infrastrutture e nuove opportunità offerte dai fondi europei, ma anche approfondire le sfide e le criticità dell’agricoltura e della gestione della fauna selvatica".

s.b.