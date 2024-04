L’Europea Off inizia all’ex Aci. Più di 260 mostre in provincia

Dal 26 aprile al 9 giugno Fotografia Europea ritorna con il tema "La natura ama nascondersi". E insieme alle mostre istituzionali non mancano i progetti del Circuito Off: l’evento creato dai cittadini diventato ormai la cifra distintiva del festival.

Quest’anno si potranno visitare (gratuitamente) oltre 260 mostre fotografiche al di fuori delle sedi ufficiali, tra cui 150 nel centro storico, oltre 60 fuori le mura e 40 in provincia, oltre a quartieri, scuole, spazi pubblici e privati, zone conosciute o investite da processi di rigenerazione urbana.

L’Ex Aci apre al pubblico per diventare il luogo delle "Visioni Off", cioè il luogo in cui vengono esposti i progetti che manifestano l’impegno della città verso la cooperazione internazionale, l’attenzione alle fasce più fragili, il racconto della propria storia sportiva oltre che la nuova produzione di Luana Rigolli, vincitrice della precedente edizione del Circuito Off (premio Max Spreafico). Qui trova spazio una mostra, tra le altre, dedicata al progetto Pre-texts realizzato con i detenuti e le detenute dell’istituto penitenziario di Reggio Emilia.

E ancora all’Ex Aci, la Pallacanestro Reggiana mette in mostra i suoi scatti migliori per festeggiare i 50 anni di fatica e successi dalla sua fondazione. La mostra è organizzata dal Club in collaborazione con il suo fotografo ufficiale Enrico Rossi.

Altri luoghi che accoglieranno diverse esposizioni sono Ateliersviaduegobbitre, via Roma, l’Isolato San Rocco, il Parco Innovazione, il Mauriziano.

Partecipa al festival Off anche Casa Domani, della Fondazione Durante e Dopo di noi, struttura appena inaugurata che ospita giovani adulti con disabilità, che si avviano ad un percorso si autonomia. Casa Domani, al Foscato, presenta la mostra "Cum tucte le tue creature" di Lucio Rotteglia.

Anche 23 scuole hanno aderito all’evento. Tra le mostre in provincia è da segnalare, alle gallerie espositive di Palazzo dei Principi a Correggio, un vero a proprio viaggio fotografico dedicato a Luciano Ligabue in cui il fotografo Jarno Iotti racconta il Liga pubblico e privato.

La Notte Off sarà celebrata il 4 maggio. Si inizia alle 17 dall’Ex Aci. Mentre la conclusione è in Piazza del Popol Giost, dove alle 20 ci sarà la premiazione del vincitore dell’edizione 2024 del Circuito Off. Tutte le mostre e le informazioni su www.fotografiaeuropea.it/fe2024/circuito-off/