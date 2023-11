L’evento di pattinaggio : "PalaFanticini troppo caro. Ci spostiamo a Cavriago"

"Vorrà dire che il trofeo ’Città di Reggio Emilia’ lo organizzeremo a Cavriago, ma si tratta di una scelta cui siamo costretti". Sono le prime parole del presidente dell’Asd Reggiana Pattinaggio, Antonio Mele, in seguito alla richiesta fatta al comune di Reggio per la disponibilità del Palahockey Fanticini durante il weekend di San Prospero. In quelle date la società reggiana intendeva organizzare il Trofeo Acsi Città di Reggio Emilia, evento che avrebbe portato in città una ventina di società provenienti da almeno sette regioni. La società si è affidata a un comunicato in cui lamenta la mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione.

"È stata una decisione non semplice da prendere, ma necessaria, visto il mancato accordo con la Fondazione per lo Sport e il Comune su una compartecipazione ai costi che sono svariati: giurie (contributo giornaliero più vitto e alloggio), servizio di assistenza sanitaria, diritti Siae, e soprattutto l’impianto. Per tre anni abbiamo utilizzato il PalaFanticini, un po’ perché è il ’tempio’ del pattinaggio reggiano’, e un po’ perché l’unico utilizzabile nel Comune per le gare di artistico a causa di una politica che ritiene che sugli impianti in cui vi sia il parquet non sia possibile pattinare (a Scandiano e Correggio c’è il parquet, ndr)".

"A gennaio – continua – abbiamo richiesto un incontro con la Fondazione per chiedere una tariffa di utilizzo adeguata e che ci venisse garantito di rendere il trofeo un evento fisso. La richiesta è stata di 3.172 euro per due giornate e mezzo, la cifra più alta in tutta Italia dai confronti che abbiamo fatto. E niente appuntamento fisso, con motivazioni poco plausibili da chi si fregia di avere una città per lo sport". "Vista la totale chiusura su un qualunque contributo - per occasioni come questa altrove l’uso dell’impianto è gratuito - il Trofeo si terrà dal 24 al 26 novembre al Pala AEB di Cavriago (in parquet) con il patrocinio del comune cavriaghese. Speriamo non comporti una riduzione di partecipazione, il PalaFanticini è più accessibile e vicino all’autostrada e all’Alta Velocità. Ci dispiace che si sia persa un’occasione importante: quella di mettere lo sport al centro, di dare una mano a chi si prodiga tutti i giorni a titolo gratuito regalando il proprio tempo libero allo sport e ai giovani".

Claudio Lavaggi