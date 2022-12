L’evento

Importante evento musicale al Fuori Orario di Taneto, a Gattatico. Reduci dalla partecipazione al talent X-Factor, sul palco del circolo reggiano stasera sono attesi gli Omini, al via del loro primo tour. Alle 21 il power-trio è atteso al Fuori Orario per presentare al pubblico il nuovo singolo "Matto", in gara a X-Factor e uscito a metà novembre per la Sony Music Italia.

In scaletta pure i brani del primo album del gruppo, oltre alle cover che caratterizzano i loro live. In scena Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come "The Minis", facendosi conoscere con questo nome fino al 2021. Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters. Il 6 settembre 2019 esce il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è al contempo il grido di battaglia e la prima cifra stilistica del gruppo: "Senza Paura". Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni Sessanta fino all’indie rock contemporaneo. I tre artisti cambiano nome, estrapolandolo dal pezzo che a ottobre 2021 è stato pubblicato come primo singolo del loro secondo album. I tre musicisti sono figli d’arte. I fratelli Julian e Zack sono figli di Alex Loggia, chitarrista della band piemontese degli Statuto, che nel 1992 ha partecipato al Festival di Sanremo (categoria nuove proposte) con "Abbiamo vinto il Festival di Sanremo". E il batterista Mattia Fraticelli è figlio di Alberto, pure lui musicista. Dunque, i genitori degli Omini arrivano dal mondo della musica, contribuendo alla crescita professionale dei componenti della giovane band.

