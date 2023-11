L’ex ambasciatore in Cina e Iran racconta il caos mondiale

Sabato 4 novembre alle 17,30 al Maki Pub di Bagnolo, in via Boiardo, si svolge un incontro pubblico con Alberto Bradanini, ex ambasciatore italiano in Cina e Iran, presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea, invitato dall’associazione Bagnolo Bene Comune. Si discute del "nuovo (dis)ordine internazionale", con particolare riferimento alle guerre in corso. Ingresso libero.