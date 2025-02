L’ex asilo sarà pronto a maggio

Sono in fase di ultimazione i lavori all’ex asilo nido di via De Gasperi, a Luzzara, con un investimento superiore a un milione di euro, mettendo in sicurezza e riqualificando l’edificio. Ora sono in fase di realizzazione le opere in cartongesso, mentre i rivestimenti dei pavimenti e delle piastrelle sono già stati posati. Nelle prossime settimane si procederà con il tinteggio degli spazi. Rifatto pure il marciapiede esterno. La conclusione dei lavori è prevista per maggio. La struttura ospiterà al piano terra uno spazio polivalente per riunioni, assemblee, refettorio e attività laboratoriali. Parte degli spazi sarà dedicata inoltre ad archivio scolastico, sala insegnanti, ad attività didattiche musicali e a una piccola biblioteca scolastica. Il progetto è stato condiviso con la direzione del locale istituto comprensivo.