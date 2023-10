L’ex biblioteca verrà abbattuta

È previsto per lunedì l’avvio dell’abbattimento dell’ex biblioteca di Campagnola, nell’ambito di un progetto di rigenerazione di un’area del centro del paese. Per garantire le condizioni di sicurezza durante le lavorazioni una porzione del parcheggio di via Marconi e via Vettigano saranno temporaneamente chiusi al traffico nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31. L’ex biblioteca è oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato da risorse pubbliche per 740 mila euro, su un totale di spesa di 944 mila euro. Sarà realizzato un nuovo edificio per accogliere una ludoteca, uffici per le politiche culturali e giovanili, associazionismo e promozione del territorio e, al primo piano, verranno realizzati tre locali a pianta flessibile per ottenere sedi delle associazioni e del Centro Giovani.