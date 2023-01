L’ex Casa del popolo torna a vivere

di Francesca Chilloni

Ha riaperto con un nuovo look il Circolo Arci Manfredi di Taneto, una realtà vivace ed in crescita, con un’ottantina di tesserati e su cui gravitano numerose altre realtà associative del territorio con centinaia di tesserati, e oggi presenti nel direttivo presieduto Luciano Carloni insieme al vice Graziano Secchi.

Durante le vacanze natalizie, nella ex Casa del Popolo sono stati effettuati lavori di tinteggiatura delle pareti, mentre a breve verranno montate le porte di sicurezza antincendio.

Lo scorso anno erano stati svolti altri lavori, come il rifacimento delle toilette e l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre in cantiere c’è un nuovo impianto elettrico. "Facciamo le opere necessarie un po’ per volta, con un importante sforzo di volontariato - spiegano Ermanno Grassi e Daniele Bertani, presenti nel direttivo - Ci autofinanziamo con varie iniziative, tra cui la vendita del gnocco fritto e le feste estive. Con quello che resta, procediamo con la ristrutturazione. È uno sforzo notevole, soprattutto dopo il Covid".

E d’altronde anche la palazzina stessa di via Rosselli, sede anche del locale Pd, è stata realizzata con uno sforzo collettivo della comunità: venne infatti realizzata negli anni ’70 dai militanti del Pci, una epopea di popolo che confluirà a breve in un libro corredato da tante immagini e testimonianze. "Nel direttivo sono presenti i vecchi volontari Arci, la Podistica Taneto, gli Amici di Tannetum legati agli scavi archeologici, la Proloco, un gruppo di volontarie sorto attorno alla scuola dell’infanzia, e un bel gruppo di ragazze che ci aiuta a gestire il BarGnocla, la struttura con il bar che abbiamo qui accanto nel parco che il Comune ci ha dato in gestione tramite convenzione nei mesi da aprile all’autunno", sottolineano Grassi e Bertani, loro stessi nel direttivo come espressione delle associazioni. "Dopo qualche anno di chiusura, è stato nel 2019 che abbiamo deciso di ripristinare il circolo - aggiunge Grassi - L’edificio dal Pci è passato all’Immobiliare Tricolore, che ce lo affitta per una cifra irrisoria". Oltre ad offrire il servizio bar, si svolgono presentazioni di libri, incontri su temi di attualità e a breve "partirà un corso di informatica per spiegare agli anziani ad usare le email, lo spid, il conto online…".