L’ex consigliere Albertini (Lega):: "Ponte chiuso, disastro annunciato"

"Da ex consigliere provinciale e per molti anni impegnato nel cercare di risolvere i problemi della montagna, come segretario della Lega, trovo davvero sconcertante vedere risolvere un problema così importante con raccomandazioni e palliativi che non risolveranno nulla". Romano Albertini (ex vicesindaco di Toano) interviene sull’imminente cantiere del ponte di Veggia. "Capisco – dice – il limite delle possibilità decisionali a cui sono tenuti i sindaci, ma si doveva lottare per ottenere di più. Chi percorre questa strada sa benissimo che serviva già ora un nuovo ponte perché la situazione è disastrosa con code infinite. Figuriamoci cosa succederà con la chiusura del vecchio ponte di Veggia. Assisteremo a un disastro annunciato per tutti quei pendolari già provati che arriveranno tardi al lavoro".

m. b.