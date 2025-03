L’ex deputato grillino Di Battista con "Scomode verità" delle guerre

Alessandro Di Battista torna al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico. È atteso stasera (apertura porta alle 20,30) per il suo spettacolo dal titolo "Scomode verità", che rappresenta un viaggio tra fatti, retroscena e riflessioni senza filtri. Alessandro Di Battista porta sul palco una rappresentazione che scuote le coscienze ed accende il dibattito. L’ex parlamentare pentastellato mette in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro. Un racconto crudo, coraggioso e militante sui massacri commessi in nome della civiltà, sulle "incredibili fake-news" che li hanno permessi e sulla avidità dei politici "che hanno preferito tradire l’interesse generale ed i principi costituzionali in favore dell’interesse particolare della grande finanza e dell’industria delle armi".

Partendo dal conflitto in Afghanistan, passando attraverso quelli in Iraq e in Libia, Di Battista arriva alla guerra in Ucraina mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale. Di Battista ricorda inoltre la genesi della guerra in Ucraina, fino ad arrivare al conflitto israelo-palestinese.