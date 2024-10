L’ex edicolante ora è ’maglia rosa’

Pieno successo, con numerose auto sportive e d’epoca, per la decima edizione dello Slow Rally, gara in cui vince chi arriva ultimo e che coinvolge persone diversamente abili assistite dall’Anffas. L’evento si è svolto l’altro pomeriggio su un percorso in centro a Guastalla. Ospite dell’iniziativa, organizzata da Ginetto Tosi, Ana Vitelaru, campionessa di handbike, che ha mostrato con orgoglio il bronzo conquistato alle paraolimpiadi di Parigi. Mentre all’edicolante Fausto Veneri, in pensione da agosto, alcuni cittadini hanno donato una maglia rosa del Giro d’Italia per le tante migliaia di chilometri percorsi in bici in 53 anni di lavoro per consegnare i giornali a domicilio, con una media di 30 km al giorno.