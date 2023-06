L’ex ferrovia diventa un sentiero

Il vivere antico e moderno si incontrano sul crinale dell’Appennino reggiano: la storica ‘ferrovia Decauville’, realizzata un secolo fa per agevolare la costruzione della centrale idroelettrica di Ligonchio, oggi è diventata un sentiero escursionistico protetto per turisti a piedi e in mountain-bike,

L’inaugurazione e la riapertura della Decauville per far conoscere e interpretare l’heritage dell’Appennino, avverrà giovedì 29 giugno a Ligonchio, si riaprirà l’antico percorso fino a diventare un tema unico fra il vecchio e il nuovo legato alle bellezze dell’ambiente. In mattinata sarà riaperto il percorso Decauville, realizzato dall’Edison nel 1916 (nel pieno della prima guerra mondiale) per costruire una delle prese della Centrale idroelettrica di Ligonchio (Presa Alta).

Il sentiero è stato risistemato e messo in sicurezza da parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, in accordo con Enel, per un investimento di circa 150.000 euro. Nel pomeriggio dello stesso giorno con Vanessa Vaio di Interpret Europe, seguiranno approfondimenti sull’interpretazione del patrimonio che vede un numero sempre maggiore di turisti che frequentano i luoghi, i sentieri, i prati,e le foreste del Parco Nazionale dove c’è bisogno di professionisti capaci di interpretare il patrimonio.

"E’ importante far conoscere il nome di un albero o l’anno di costruzione di una chiesa, - afferma il direttore del Parco, Giuseppe Vignali - occorre forma, passione e motivazione. Se il territorio viene affrontato con rispetto, i visitatori conserveranno cultura dell’esperienza". C’è il presente e la storia nel breve cammino della Decauville che penetra negli Schiocchi dell’ Ozola, annullandone le asperità e le pendenze, restituendo bellezza a portata di passo e rinnovando una storia che è tutt’uno con Ligonchio e il suo vissuto dell’ultimo secolo. L’elettricità come progresso, il lavoro come emancipazione, l’’energia come benessere: tutto questo c’è nel sedimento di quello che oggi è un semplice sentiero. Enel che lo ha ereditato da Edison l’ha voluto consegnare al Parco Nazionale per la messa in sicurezza e attenta gestione. Il Parco ha accettato la consegna ed ha cercato di interpretarla al meglio.

"Oggi il sentiero, ‘ex ferrovia’, viene consegnato ad abitanti, escursionisti e curiosi – afferma il presidente del Parco, Fausto Giovanelli - arricchito di qualche opera e azione che ne ha accresciuto sensibilmente la percorribilità in sicurezza, anche se sicurezza è una parola che in montagna va sempre valutata in termini relativi".

Settimo Baisi