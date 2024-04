L’ex hotel Cristallo torna a vivere. A giorni riaprirà al pubblico: "Siamo in cerca di personale"

Previsioni mantenute. A ottobre scorso, su queste colonne, il ceo di City Style Hotels, Luciano Scauri (nella foto), aveva annunciato la riapertura al pubblico dell’ex hotel Cristallo (chiuso a giugno 2019 dopo quasi 35 anni di attività) nella sua nuova veste e marchio, entro l’estate. E così avverrà, pure con qualche settimana di anticipo sul programma, come conferma lo stesso noto manager alberghiero.

Dottor Scauri, quando sarà tagliato il proverbiale nastro?

"A giorni. Intanto domani l’artista reggiano Mr. Dada comincerà a realizzare il grande murale che caratterizzerà l’edificio e lo renderà subito visibile a chi transiterà nelle vicinanze. Avrebbe dovuto cominciare già da alcuni giorni, ma il meteo inclemente non l’ha consentito".

La riapertura avviene proprio nell’imminenza di grandi show che coinvolgeranno la Rcf Arena. Che a maggio ospiterà i mitici Ac/Dc e a luglio i Rammstein…

"Non ci dispiace, ovviamente. Ma è una pura coincidenza. La scelta di Reggio come sede del nostro nuovo hotel era maturata diversi anni fa, e nel 2019 avevamo acquisito l’immobile. Il Covid ha complicato tutto ma noi abbiamo sempre creduto nel potenziale della nostra struttura nella città".

Per quali ragioni?

"Oltre agli show musicali, a Reggio e nel territorio vi sono diversi eventi e con buona continuità. Inoltre è una location baricentrica e strategica rispetto agli altri due nostri alberghi ad Alessandria e Mantova. Non va poi dimenticato che Csh come brand è nato a Reggio, grazie anche all’operato di un manager, Pasqualino Mazzoccoli, che sul territorio opera da tanto tempo".

Che albergo avranno a disposizione gli ospiti?

"Un edificio per il quale abbiamo deciso, nel sottoporlo a restyling, di rompere col passato. Per questo abbiamo voluto rinnovarlo profondamente e metterlo a norma in tutti i suoi luoghi: interni ed esterni".

Prevedete di assumere anche personale reggiano?

"Certo, anzi: lo stiamo già facendo. Alcuni ruoli sono stati già ricoperti attraverso colloqui fatti proprio sul territorio e vi sono ancora posti disponibili da assegnare, in particolare per la reception. Per quanto concerne le figure manageriali ci siamo invece appoggiati a chi già lavorava per il nostro brand nelle altre strutture, proprio perché conoscono bene la nostra mission".

Ecco allora come fare per mandare i curricula: per chi fosse interessato, l’indirizzo per la ricerca del personale è job@citystylehotels.it.