L’ex miss Italia Francesca Chillemi in scena con lo spettacolo "Il giocattolaio"

Stasera alle 21 al teatro di Boretto va in scena "Il giocattolaio", con Francesca Chillemi (ex miss Italia poi sbarcata nel mondo del cinema e della fiction tv) e Kabir Tavani, diretti dalla regia di Enrico Zaccheo, impegnati nella storia di un serial killer che prende di mira le donne, pur decidendo di non ucciderle. Un thriller psicologico pieno di tensione e suspense e, al contempo, ricco di colpi di scena. Protagonisti un serial killer che rende le sue vittime "bambole viventi" e un’investigatrice che, provando a fare giustizia e chiarezza, si troverà in una situazione di ambiguità e di sconcertante confusione di ruoli. Perché a volte può accadere che si accettino compromessi solo per voltare pagina. Uno spettacolo realizzato da Savà Produzioni Creative e Stefano Francioni Produzioni. Informazioni: tel. 0522-963758.