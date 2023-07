L’ex moglie cambia versione Non furono botte, marito assolto

Lui, un 40enne, era stato accusato dalla moglie di un grave comportamento: la donna, incinta al 9° mese, aveva raccontato ai carabinieri, accorsi nella loro abitazione di Castelnovo Sotto, che dopo un litigio l’uomo l’aveva colpita alla testa e fatta cadere a terra, facendole perdere i sensi e che poi si era risvegliata sanguinante. Ma ieri la donna ha raccontato una diversa versione dei fatti, alla luce della quale il pm Giulia Galfano ha chiesto l’assoluzione, disposta dal giudice dell’udienza preliminare Dario De Luca "perché il fatto non sussiste". A seguito di quell’episodio, datato 28 giugno 2022, era stato aperto un fascicolo dal pm Valentina Salvi: per il 40enne erano stati ipotizzati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni e, nell’estate scorsa, erano state disposte le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.

Lei, una 35enne casalinga, aveva anche parlato di discussioni frequenti col marito operaio, che duravano da circa un anno. L’imputato, difeso dall’avvocato Marcello Fornaciari, ha scelto il rito abbreviato. Davanti al giudice, ieri la donna ha sostenuto che tra loro avvenivano litigi verbali, ma non altre vessazioni, e che quel giorno lei dopo il litigio era caduta battendo la testa. Una dei loro figli, allora 14enne, era arrivata sul posto e aveva ipotizzato che la mamma fosse stata colpita alla testa. La donna, di origine magrebina così come il marito, ha anche detto che all’epoca, quand’era stata sentita, non era assistita da un traduttore.

Alessandra Codeluppi