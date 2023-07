L’ex ospite lascia 18mila euro alla Casa di riposo

Tra gli argomenti trattati l’altra sera in consiglio comunale a Poviglio anche alcuune variazioni di bilancio per consentire alcune operazioni urgenti. Grazie a sponsor privati, sono a disposizione 16.800 euro che permetteno di realizzare alcuni eventi estivi pubblici in paese.

Altri 18mila euro provengono dal lascito di un’ex ospite della casa di riposo per realizzare interventi di sicurezza e per acquistare attrezzature per la casa di riposo locale. Altri 23.900 euro copriranno oneri per il salario accessorio di personale dipendente del Comune.