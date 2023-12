L’ex prefetto Ruberto non si presenta in tribunale per testimoniare

L’ex prefetto Raffaele Ruberto ieri non si è presentato in tribunale, dov’era stato citato come testimone dalla difesa in accordo col giudice Maria La Nave, che ha poi revocato - su domanda della parte civile - anche l’ordinanza in cui lo si ammetteva come teste nel processo. L’avvocato di parte civile Carmine Migale ha anche depositato il recente documento ministeriale che ha archiviato le indagini su possibili infiltrazioni mafiose nel municipio di Casina. Parliamo del procedimento con rito ordinario che vede come imputato Alessandro Raniero Davoli, consigliere di centrodestra a Castelnovo Monti, per diffamazione aggravata ai danni della famiglia Falbo di Casina. Deve rispondere di aver fatto pubblicare una lettera su un sito web, poi inoltrata anche come esposto in Prefettura, in cui si sosteneva che il Comune di Casina fosse colluso politicamente e anche nell’ambito degli appalti pubblici con la ‘ndrangheta.

Figurano quattro parti lese, tra cui i fratelli Giuseppe e Antonio Falbo, assistiti da Migale: nella missiva era stata citata la loro lontana parentela con Nicolino Grande Aracri.

Davoli è assistito dall’avvocato Luca Tadolini: ieri ha fatto dichiarazioni spontanee, rimarcando di non aver avuto alcun interesse personale, e di aver mandato quella lettera "con la volontà di compiere un dovere civico, da buon cittadino". E ha depositato un messaggio whatsapp ricevuto da un teste della difesa, che gli diceva che non voleva testimoniare in tribunale perché alcuni suoi parenti abitavano vicino a uno dei Falbo. La difesa ha chiesto di risentirlo ritenendo che in tribunale lui avesse fatto un racconto infarcito dai ‘non ricordo’: il giudice ha però deciso di passare oltre, dichiarando chiuso il dibattimento. Quel messaggio risale al luglio 2022, mentre il teste è stato sentito nel giugno di quest’anno e la questione è stata sollevata ieri. Migale ha poi depositato una serie di post di quest’anno in cui Davoli ha ripubblicato la lettera che fu inviata in Prefettura. La discussione è prevista in febbraio.

Alessandra Codeluppi