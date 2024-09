L’ex proprietario dell’Enocianina: "Mi stanno portando via tutto. Denuncio il Comune per furto"

"Il Comune mi sta portando via vetture e macchinari di mia proprietà. Presenterò una denuncia per furto". È l’ennesima puntata del braccio di ferro fra Aldino Antonio Fornaciari e il municipio sull’esproprio dell’ex Enocianina – storico stabilimento di viale IV Novembre portato avanti dalla famiglia d’imprenditori che produceva coloranti naturali e prodotti dolciari vari – che diventerà la nuova caserma sede della polizia locale.

Dopo anni di battaglie legali, tra ricorsi e controricorsi al Tar, l’estate scorsa è arrivato l’ok definitivo per l’avvio dei lavori. Già tempo fa ci fu un primo sgombero della famiglia Fornaciari dall’edificio, tra mille polemiche. Nei giorni scorsi – con un ritardo di quasi tre anni rispetto al cronopogramma – il cantiere è cominciato. E proprio due giorni fa, alcuni addetti incaricati hanno portato via i macchinari che ora sono stati ‘parcheggiati’ temporaneamente nei magazzini comunali. Tutto ciò davanti agli occhi dell’ingegner Fornaciari che ha discusso anche con gli agenti della polizia locale presenti sul posto a supporto delle operazioni. "Li denuncerò per furto – tuona l’ex proprietario – Lamentiamo le continue difficoltà, che gli uffici comunali preposti, frappongono al trasloco da parte nostra dei beni aziendali, ancora presenti nell’immobile espropriato impedendo di fatto qualsiasi programmazione. Il caso di due giorni fa è un esempio: avevamo da tempo programmato il ritiro di un nostro autocarro d’epoca; allo scopo abbiamo reperito un mezzo adeguato ed un intervento meccanico per facilitare lo sblocco delle ruote posteriori. Ebbene il funzionario dell’ufficio patrimonio ci ha negato la possibilità di intervenire ed ha organizzato il trasporto dell’autocarro utilizzando un mezzo inidoneo senza dare alcuna comunicazione e senza nostro benestare. La circostanza più grave è che il carroattrezzi utilizzato è un mezzo avente portata di 2.850 chili, mentre il nostro autocarro ha una tara di 5.300 chili... Ho chiesto alla polizia municipale di impedire il trasporto inadeguato per i notevoli rischi. Tra l’altro fuoriuscivano anche metà delle ruote posteriori. Ma l’agente ha affermato che poteva decidere di non verificare la portata del mezzo procedendo comunque al trasporto. La legge non è uguale per tutti...".

Il Comune, interpellato dal Carlino, fa sapere di "aver invitato ripetutamente Fornaciari a fare il trasloco dei macchinari dandogli diversi accessi, ma non ha mai portato a compimento ciò. I lavori devono iniziare altrimenti si rischia di perdere i finanziamenti per la realizzazione. Entro quattro settimane lo sgombero sarà completato da una ditta specializzata e si procederà alla demolizione. Il signor Fornaciari potrà prendere quando vuole i suoi beni nel frattempo custoditi nel magazzino comunale".