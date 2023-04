L’ex tabaccheria di via Farini al bando Il municipio cerca di assegnare i locali

Saracinesca abbassata dall’ex storica tabaccheria di via Farini. La licenza per la vendita delle sigarette è stata rilevata dalla gestione – per mano di cittadini cinesi – nel bar a fianco che ha allestito un corner all’ingresso. I locali del civico 1C (foto), di proprietà comunale, sono dunque stati messi a bando d’asta per cercato un affittuario con destinazione ad uso commerciale (ovviamente non potrà insediarsi una tabaccheria, ma un’altra attività sì). Lo si legge sull’albo pretorio, dov’è stata pubblicata la gara. "L’Amministrazione mette a reddito da molti anni, con destinazione ad attività di tipo commerciale ultima delle quali una tabaccheria. Per l’avvenuto trasferimento di quest’ultima, con conseguente volontaria riconsegna eseguita da parte del soggetto conduttore, l’immobile si è reso disponibile, per cui si proporrà la sua ricollocazione sul mercato mediante procedimento di evidenza pubblica, fissando un canone a base di gara, nell’intento di ricavare la rendita più equa". Si parte da una base minima di 18mila euro annui per l’affitto dello stabile da 45 metri quadri, per una durata di contratto di sei anni. Si potrà presentare un’offerta (secondo modalità pubblicate sul sito del municipio) entro le 13 del 3 maggio prossimo. Due giorni dopo sarà aggiudicata.

Intanto, passa di mano – sempre a gestione cinese – anche la tabaccheria di via Crispi, altro locale storico del centro; la chiusura è avvenuta venerdì scorso. La nuova apertura è prevista tra circa una decina di giorni.

dan. p.