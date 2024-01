L’export reggiano attraverso il canale di Suez vale 1,2 miliardi di euro. L’allargamento al Mar Rosso della crisi in Medio Oriente "potrebbe aggravare la flessione del commercio internazionale, mettendo a rischio una quota rilevante dell’import-export dell’Italia". Avvisa così Lapam Confartigianato: secondo gli ultimi dati dell’ufficio studi dell’associazione, infatti, l’espansione del conflitto andrebbe a danneggiare una fetta importante dei prodotti Made in Italy, andando a “compromettere” la ripresa del commercio internazionale prevista in questo 2024. A risentirne sarebbe proprio l’Emilia-Romagna e Modena in particolare, che sull’export delle proprie eccellenze basa buona parte del suo sviluppo. A livello provinciale Modena è prima in regione per maggiore esposizione alla crisi di Suez: l’export trasportato via mare attraverso il Canale vale l’8,7% del valore aggiunto per il territorio della Ghirlandina. Secondo i dati, infatti, l’export modenese che attraversa il Mar Rosso vale 2.270 milioni di euro. In chiave regionale, l’Emilia-Romagna è la seconda regione italiana per valore delle esportazioni trasportate via mare attraverso il Canale di Suez con 9.371 milioni di euro. Spostandosi su Reggio, l’export reggiano che attraversa il Mar Rosso vale 1.204 milioni e Lapam avverte gli stessi timori.