Lezione anti truffa dei carabinieri. La sala si riempie di cittadini

Consigli anti truffe dei carabinieri per i cittadini. A Scandiano l’altro pomeriggio, nella sala adiacente al cinema teatro Boiardo, i militari dell’Arma della locale tenenza hanno tenuto una conferenza sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Hanno partecipato circa 50 persone: sono stati illustrati i mezzi e modi utilizzati dai ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani. Durante l’incontro sono stati illustrati gli stratagemmi per smascherare in tempo i malintenzionati per evitare potenziali truffe. Il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti. Un altro incontro pubblico si terrà ad Albinea.

Come possiamo difenderci da truffe, raggiri e imbrogli? Cosa dobbiamo fare per non cadere nelle trappole sempre nuove che i truffatori mettono in piedi? Possiamo prevenirle? A chi dobbiamo rivolgerci per non cadere nei tranelli? Le risposte a queste domande verranno offerte ai cittadini e in particolare agli anziani domani alle 15 nella sala civica di via Morandi ad Albinea. Interverranno il comandante della stazione dei carabinieri di Albinea Giuseppe Chiacchio, Amabile Carretti della segreteria dello Spi-Cgil di Reggio e Lucia Lusenti di Federconsumatori Reggio. L’iniziativa è organizzata da Auser Albinea e Spi-Cgil Albinea con la collaborazione dell’amministrazione, di Federconsumatori e carabinieri.

m. b.