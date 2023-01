Lezione di Bocchi su ’Vampire, Vamp, Marlene e donne fatali’

‘Vampire, Vamp, Marlene e donne fatali’ è il titolo del primo di tre incontri per un originalissimo e intrigante viaggio alla scoperta delle cattive ragazze del cinema, in programma al Rosebud. Si parte oggi, alle 15.30, con la lezione del critico Pier Maria Bocchi. Non è mai esistita una donna-vampiro star. L’immaginario maschile dai canini aguzzi è leggendario (Bela Lugosi, Christopher Lee), quello femminile no. È un caso se nell’horror l’immagine del femminino molto raramente coincide con l’immagine del divismo? Le vampire del cinema nascono nell’ombra e nell’ombra ritornano (i kaidan giapponesi), sono delle figure. Le dive si prestano a succhiare il sangue una tantum (Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Grace Jones). La femme fatale e la vamp al contrario conquistano il centro dell’inquadratura, fanno la scena, l’uomo ne ha paura, non vuole sconfiggerle, vuole innamorarsi, perciò soccombe. A questo proposito, non c’è nessuno al cinema che abbia saputo muovere la scena come Marlene Dietrich. Il ciclo sulle cattivissime del cinema di tutti i tempi è dedicato alle dark lady, assassine, serial killer, vendicatrici, regine, mammine (e sorelline) care, ed è a cura di Emanuela Martini, che condurrà i successivi incontri.

Lara Maria Ferrari