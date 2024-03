Lezione-spettacolo di Paolo Nori

Stasera alle 20,30 al teatro Cavallerizza prendono il via alcuni eventi dedicati a Gianni Rodari, in occasione del cinquantesimo anniversario della pubblicazione della ’Grammatica della Fantasia’. Questo evento vuole essere un’occasione per ricordare la proficua relazione che legò Gianni Rodari a Reggio, a cui l’autore dedicò il volume. L’idea del libro nacque infatti dagli "Incontri con la Fantastica" che Rodari tenne a Reggio dal 6 al 10 marzo del 1972. Stasera è in programma "Ciao. Le parole di Gianni Rodari", lezione-spettacolo condotta da Paolo Nori, noto scrittore e traduttore. Ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni consultare il sito internet di Reggio Children.