Lezione-spettacolo su Otello Sarzi

Proseguono gli incontri di "Marionette e Avanguardia", con lezioni-spettacolo e momenti di approfondimento. Oggi alle 16,30 alla sala Gualdi di Palazzo Magnani, a Reggio, si parla di "Otello Sarzi, fra tradizione e innovazione", con una lezione Lezione magistrale di Remo Melloni, professore di storia del teatro. Si tratta di un evento legato alla mostra "Marionette e Avanguardia. Picasso, Depero, Klee, Sarzi", promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani in corso Garibaldi. Per informazioni: tel 0522-44446 (info@palazzomagnani.it). Altri incontri sono in programma l’1 marzo al centro Malaguzzi con una giornata di studio sul teatro di figura nelle pedagogie del Novecento, e il 6 marzo alle 16,30 a palazzo Magnani sul tema "Gli oggetti nello spazio vuoto", con Gabriele Vacis e Rolando Gualerzi.