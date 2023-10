Lezioni antitruffa per gli anziani: "Non date mai soldi agli estranei"

Lezioni antitruffa dei carabinieri agli anziani. A Castellarano in occasione del ‘corso di taglio e cucito’ al circolo Arci e nella sala civica di Tressano sono stati organizzati due incontri con i militari dell’Arma di Castellarano che hanno illustrato ai cittadini i mezzi e modi dei ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani. Sono stati ricordati i comportamenti da adottare per evitare truffe.

Il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti. È fondamentale anche mai dare soldi contanti o preziosi ad estranei seppure si dichiarano forze dell’ordine, mai aprire agli sconosciuti e farli entrare in casa, nessuna confidenza con estranei al telefono. Preziose le segnalazioni al 112. Spesso le truffe sono compiute da finti tecnici del gas e luce, falsi membri delle forze dell’ordine e guardie giurate, studiosi di emissioni di radioattività su metalli, funzionari Inps per autorizzare aumenti pensionistici, sedicenti amici di figli e nipoti che vantano crediti. Purtroppo queste truffe continuano a verificarsi: un fenomeno a cui i carabinieri reggiani con tutte le forze hanno rivolto la loro massima attenzione sul piano repressivo e preventivo con diverse iniziative come gli incontri a Castellarano. I carabinieri, dopo la mirata campagna ‘Non aprite quella porta’, il porta a porta e la ‘predica’ antitruffa nelle chiese, hanno deciso di intensificare gli incontri con gli anziani per sensibilizzarli e informarli sulle nuove modalità attuative dei malintenzionati. I militari hanno dunque coinvolto pure i circoli ricreativi frequentati dai pensionati. Un’iniziativa che, in linea con gli orientamenti del comandante provinciale colonello Andrea Milani, interesserà tutto il territorio reggiano.

Matteo Barca