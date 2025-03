Lezioni di autodifesa femminile. Sessi è Miglior Istruttore 2024

È stato assegnato a un reggiano il titolo di "Migliore istruttore nazionale 2024" nel settore di difesa donna. Cristiano Sessi, di Guastalla, dipendente autista-soccorritore di Croce rossa, ha ricevuto il riconoscimento a Milano dal direttore tecnico nazionale del metodo "Difesa donna", Roberto Bonomelli, in occasione del corso per istruttori antiaggressione femminile già in possesso di qualifica di livello avanzato. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti in insegnamento, organizzazione, promozione e diffusione dei corsi di difesa personale femminile durante il 2024.

"Sono davvero onorato per questo titolo. Il mio percorso da istruttore – confida Cristiano – è iniziato già nel 2011. Da allora ho sempre promosso corsi e seminari sull’importanza di quanto appreso in questo settore. Il programma affronta ogni aspetto della sicurezza. L’arma numero uno è quella che permette di evitare l’aggressione, ovvero la prevenzione. Vengono analizzate con le allieve le situazioni di rischio, fornendo consigli su come comportarsi in auto, in treno, a piedi".

Viene data grande importanza ai "confini personali" e al linguaggio del corpo. Si allena il colpo d’occhio, il riflesso istintivo e la visione periferica. Ogni allieva impara a sviluppare una mentalità difensiva che porterà con sè per tutto il resto della vita. Nel corso di livello avanzato si affrontano temi più complessi come situazioni con più aggressori, minaccia con arma da taglio, simulazioni di livelli di difficoltà maggiori. Nozioni che diventano importanti di fronte a minacce da "codice rosso". a.le.