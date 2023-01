’Lezioni di volo’ per genitori

Il centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone uno nuovo ciclo di ‘Lezioni di volo’, confronto e scambio di esperienze per genitori con bambini dai 7 agli 11 anni, con gli esperti Cristina Chiari (psicologa e psicoterapeuta) e Giuseppina Parisi (counsellor e mediatrice familiare). Riflessioni per affrontare i cambiamenti dei figli e i momenti più impegnativi nella relazione con loro. Incontri nella sede del centro, via Fogliani a Scandiano, dalle 18.30 alle 20.30: mercoledì 8 febbraio ‘Camminare sulla fune: tecnologie tra casa e scuola’; lunedì 13 marzo ‘Tra noia e azione: quale spazio di pensiero’; lunedì 17 aprile ‘La spinta gentile quale stile genitoriale?’; giovedì 11 maggio ‘Un passo più in là: proteggere, proteggersi e fidarsi’.