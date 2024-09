L’Hajduk Spalato conquista il ’Previdi’

Il "Memorial Nardino Previdi", prestigioso torneo giovanile internazionale dedicato ai professionisti del 2009 e 2010 (per i dilettanti, invece, scendevano in campo i 2008 e 2009), ha la sua squadra vincitrice: è la compagine croata dell’Hajduk Spalato, che ha battuto in finale la Fiorentina per 2-1.

Decisive le reti di Cukusic (11’) e Ruso (13’), un uno-due micidiale che ha spento per un momento le energie della viola.

I toscani, però, non si sono arresi e al 25’ hanno accorciato con Pagliuso.

Non è stato sufficiente, però: l’Hajduk, così, ha vinto per la prima volta il trofeo dedicato allo storico e indimenticato dirigente.

Prima della finalissima, tra l’altro, sempre in quel del "Ferrarini" di Castellarano si è svolta una partita amichevole tra gli atleti speciali della società "Tutto si muove".

Gli organizzatori del torneo hanno voluto inserire questo evento per sensibilizzare sulla disabiltà: deve essere un spinta da cui poter imparare che i veri limiti ce li imponiamo noi stessi, e non un qualcosa di cui vergognarsi.

L’incontro ha visto la compagine di colore blu superare per 3-2 quella del colore nero. Subito dopo, appunto, l’ultimo atto tra l’Hajduk e la Fiorentina, coi croati che hanno esultato al triplice fischio.

In semifinale l’Hajduk aveva superato la Roma soltanto ai rigori, mentre la Fiorentina vinse nettamente contro il Bologna con un 3-0.