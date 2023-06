L’Handmade festival propone due giorni di musica indipendente

Si prepara una pacifica "invasione" al parco del gruppo sportivo, a Tagliata di Guastalla, per la tredicesima edizione dell’Handmade Festival, tra gastronomia e soprattutto tanta musica e canzoni. Oggi e domani torna un festival diventato celebre anche oltre i confini italiani, un evento dedicato alla musica indipendente, inserito nelle liste dei migliori festival estivi da siti internet e riviste specializzate. Anche per il 2023, oltre a molti ospiti internazionali in cartellone, si conferma la formula dei tre palchi su cui, a turni, si esibiscono i vari artisti, in uno show senza interruzioni. Come sempre, la cucina sarà aperta tutto il giorno con piatti tipici, e poi ci saranno la zona bar, il mercatino vintage, i banchetti handmade. Oggi l’area apre alle 16 con i concerti al via dalle 17, mentre domani il parco apre alle 12 con l’inizio dei concerti previsto dalle 13. Una festa che è anche ecologica, con bicchieri multiuso, niente plastica, distributore di acqua libera e gratuita a disposizione grazie a una struttura Iren.