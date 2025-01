L’hippie incontra la nonna sprint

"4000 miglia" è lo spettacolo che stasera alle 21 va in scena al Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande. Autrice del testo è Amy Herzog, mentre la direzione è affidata alla regista reggiana Angela Ruozzi. Protagonista della commedia è l’attrice Lucia Zotti, 88 anni il prossimo 8 febbraio, nota al grande pubblico per interpretare la mamma di Imma Tataranni nella fiction di Rai 1. Insieme a lei sul palco: Alessio Zirulia, Lorena Nacchia e Annabella Lu. Nel cuore della notte Leo, 21enne, si presenta alla porta dell’appartamento del West Village dove vive la sua esuberante nonna Vera. Lei è una comunista 91enne che vive sola. Lui un hippie contemporaneo, rientrato recentemente da un giro in bici attraverso il paese. Quando la ragazza di Leo si presenta inaspettatamente e lui inizia a rivelare gli eventi misteriosi del suo viaggio, Leo e Vera scoprono la sottile linea che marca la differenza tra crescere e invecchiare.