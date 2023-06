L’hockey in lutto per la scomparsa di Lorenzo Sala

Se n’è andato improvvisamente al termine di una repentina malattia, Lorenzo Sala, correggese di 63 anni noto soprattutto negli ambienti sportivi, visto che da una decina d’anni ricopriva il ruolo di "meccanico" per le società correggesi di hockey su pista. Era in pensione da qualche anno e in precedenza aveva lavorato presso il Salumificio Veroni.

"Per noi era un grande punto di riferimento – dice il presidente Marco Ferretti – il primo ad arrivare agli allenamenti per preparare il materiale, l’ultimo ad andarsene dopo aver sistemato tutto. E questo da tempo, quest’anno non ricordo che sia mancato una sola volta. Poi guidava anche il pulmino nelle varie trasferte e tutti i ragazzi gli volevano veramente un gran bene. Solo nell’ultimo mese aveva detto di non sentirsi bene".

Lorenzo Sala lascia la moglie Cristina e i figli Eugenio (ex giocatore di hockey e oggi arbitro) ed Alice. I funerali si svolgeranno domattina alle 9,30 presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Correggio. Il feretro proseguirà per il cimitero di San Martino Piccolo dopo aver effettuato una sosta presso il Palasport Dorando Pietri per l’ultimo saluto della società e dei suoi ragazzi. c.l.